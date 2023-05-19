В Перми с 20 мая закрывается движение на перекрестке улиц 2-я Шоссейная и Папанинцев

Фото: Министерство транспорта Пермского края / Telegram

В Перми до конца лета вводится временная схема организации дорожного движения на участке пересечения улиц 2-я Шоссейная и Папанинцев. Ограничение будет действовать с 8.00 утра 20 мая по 23.59 31 августа. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

По информации Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, перекрытие связано со строительством 3 этапа новой дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара».

Объезд закрытого участка возможен по временной дороге, расположенной от улицы 2-я Шоссейная до улицы Татьяны Барамзиной и проходящей вдоль дома № 29А по улице Татьяны Барамзиной. Автомобилистам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать требования временных знаков.

Напомним, улица Строителей после ее завершения позволит разгрузить центральные улицы Перми и Коммунальный мост. Общая ее протяженность составит 7,2 километра. Сейчас ведется строительство третьего этапа.

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