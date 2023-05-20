Боец из Прикамья погиб в СВО в день своего рождения

Фото предоставлено родными

«Искренние соболезнования родным и близким! Спасибо родителям за сына-героя!» - так отозвались земляки на сообщение о гибели в СВО жителя Кудымкарского района Дмитрия Третьякова.

Боец погиб под Артемовском 18 марта. В этот день ему исполнилось ровно 24 года – день рождения совпал со днем смерти.

Как сообщили родные Дмитрия, прощание с ним состоится в воскресенье, 21 мая в центре села Ленинск Кудымкарского района.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru