Спустя три дня в Перми завершились поиски двух детей

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой сообщил о завершении поисков двух детей - мальчиков 11 и 12 лет. Ребята ушли из дома в Пермском районе еще 17 мая. Было предположение, что мальчики уехали в Пермь.

- Они могут находиться в местах скопления людей, торговых центрах, общественном транспорте, - обращались к жителям Перми с просьбой быть внимательнее волонтеры поискового отряда.

Утром 20 мая в отряде имени Ирины Бухановой сообщили, что дети найдены живыми. Где они находились все три дня, пока неизвестно.

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