В Перми пропали двое детей

Пропавшие Артем Каменских (слева) и Савелий Покидов. Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили в розыск двоих детей: 11-летний Савелий Покидов и 12-летний Артем Каменских. Мальчики ушли из дома в Пермском районе 17 мая и бесследно исчезли.

Приметы Артема Каменских

Среднего роста, худощавого телосложения, с овальным лицом, короткой стрижкой, русыми волосами и светлыми глазами. Был одет в бирюзовую футболку с коротким рукавом , черные спортивные штаны, красные кроссовки.

Приметы Савелия Покидова

Среднего роста и телосложения, короткая стрижка, светло-русые волосы, светлые глаза. Был одет в ярко-зеленую футболку с коротким рукавом и белым рисунком, темные спортивные штаны или шорты, кеды из джиновой ткани.

Волонтеры сообщают, что мальчики могут находиться в местах скопления людей, торговых центрах и общественном транспорте. Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении ребят, просят сообщать по телефонам: 204-49-04 или 102.

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