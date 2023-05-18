Объем притока воды в Каме с 22 мая ожидают в два раза меньше нормы

Кама в Перми

В Пермском крае наблюдается рекордное отклонение притока воды в Камское водохранилище, таким значительным в истории метеонаблюдений его еще не было.

Как пояснили синоптики из ГИС центра Пермского госуниверситета, в последние дни из-за сохранения сухой погоды на территории Прикамья отмечено значительное снижение притока воды в водохранилище.

«По данным на 17 мая приток составлял около 4900 куб. метров в секунду при среднем значении для этого периода около 8500 куб. метров в секунду. На следующей неделе приток воды в Камское водохранилище продолжит снижаться и будет уже почти в два раза меньше нормы», - предупреждают синоптики.

Причинами сложившейся ситуации стали сухое лето и осень 2022 года, малоснежная зима, а также раннее начало снеготаяния в марте этого года с последующим возвратом холодов в апреле.

Такой же аномальный приток воды в Камское водохранилище наблюдался в 2011 году. Тогда к концу второй декады мая он упал ниже 5000 куб. метров в секунду. Снижение было связано с похолоданием, тогда как на северо-востоке бассейна еще сохранился снежный покров.

В этом году запасы снега в горах Пермского края значительно меньше. В течение ближайшей недели он полностью растает. На реках северо-востока региона половодье 2023 года оказалось лишь немного ниже нормы. Наиболее низким оно стало на реке Сылве, где уровень воды на гидропосте Сылвенск составляет 139 см, что уже существенно ниже нормы для середины лета.

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