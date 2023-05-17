В Пермском крае Воткинский гидроузел повысил нижний уровень сброса воды в Каме

Кама в Перми Фото: Павел Шатров

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) установил новый гидрологический режим работы Воткинской ГЭС в Пермском крае. Он будет действовать с 14 мая по 10 июня 2023 года.

Воткинский гидроузел теперь работает со средним за период сбросным расходом воды 1350±50 куб. метров в секунду. В целях рационального использования водных ресурсов и наполнения водохранилищ на реке Каме с 5 по 13 мая он работал со средними за период сбросными расходами 1300-1400 куб. метров в секунду.

Находящийся выше по течению Камы Камский гидроузел в районе Перми сейчас работает со средним за период сбросным расходом 2000±200 куб. метров в секунду до достижения уровнем воды в верхнем бьефе Камской ГЭС отметки 108,2-108,5 метров.

В федеральном ведомстве дополнили, что Камский гидроузел далее будет работать в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах указанных отметок при среднесуточных сбросных расходах не менее 1300 метров в секунду.

По состоянию на 17 мая, уровень верхнего бьефа Камской ГЭС составляет 107,54 метра, Воткинской ГЭС – 87,01 метра. Уровень воды на пермском гидропосту у Коммунального моста за последнюю неделю увеличился на 40 см, ниже по течению Воткинского гидроузла у Сарапула наоборот понизился на 6 см.

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