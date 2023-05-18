В Перми безналичную оплату проезда в транспорте используют 90% пассажиров

Городской транспорт Перми

В Перми рассмотрели итоги реализации программы по регулярным перевозкам городским транспортом. В прошлом году его услугами воспользовались 205,4 млн человек.

По словам начальник городского департамента транспорта Анатолия Путина, в 2022 году значительно увеличилась доля безналичной оплаты проезда с 64% до 89,9%. Транспортная сфера обеспечила поступление в бюджет города около 4,4 млрд рублей.

В число других достижений входит установка 28 «умных остановок» в центральной части города, приобретение 64 новых автобусов, которые курсируют на маршрутах №3, №10 и №36.

В ближайших планах у городских властей стоит снижение загруженности маршрута №53. Для этих целей в рейс будут выходить еще два дополнительных автобуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ко Дню города в Пермь поступят новые трамваи

До конца года на линию выйдут 30 новых вагонов (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru