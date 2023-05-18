В Перми безналичную оплату проезда в транспорте используют 90% пассажиров

Городской транспорт Перми
В Перми рассмотрели итоги реализации программы по регулярным перевозкам городским транспортом. В прошлом году его услугами воспользовались 205,4 млн человек.
По словам начальник городского департамента транспорта Анатолия Путина, в 2022 году значительно увеличилась доля безналичной оплаты проезда с 64% до 89,9%. Транспортная сфера обеспечила поступление в бюджет города около 4,4 млрд рублей.
В число других достижений входит установка 28 «умных остановок» в центральной части города, приобретение 64 новых автобусов, которые курсируют на маршрутах №3, №10 и №36.
В ближайших планах у городских властей стоит снижение загруженности маршрута №53. Для этих целей в рейс будут выходить еще два дополнительных автобуса.
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