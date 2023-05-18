Ко Дню города в Пермь поступят новые трамваи

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермь ко Дню города поступит первая партия новых трамваев. До 12 июня компания «Москита-Пермь» поставит их. Об этом рассказал начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами гордумы.

Всего до конца 2023 года в Пермь поступят 30 новых трамваев.

Напомним, что в ноябре прошлого года с ООО «Мовиста Регионы» было подписано концессионное соглашение. В течение трех лет компания отремонтирует 35 км трамвайных путей. Также будут куплены 44 новых трамвая, обновлены семь тяговых подстанций и реконструировано депо «Балатово».

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