В Перми ко Дню города на части откоса набережного променада появится амфитеатр

Фото: Александр Русанов / ВКонтакте

В Перми впервые появится зона отдыха на береговом бетонном откосе набережной Камы. Это будет не привычный в его понимании амфитеатр с закругленными рядами. Места для сидения раз устроят в виде геометрических узоров.

О ходе ремонтных работ на части променада перед Речным вокзалом, а также транспортной развязки на «Площади Трех столетий» в районе станции Пермь-1 на ул. Монастырской, рассказал глава Ленинского района Перми Александр Русанов.

По его словам, на транспортном кольце производится монтаж гранитной тротуарной плитки, фрезерование старого асфальта и укладка нового, вдоль тротуаров высаживаются кустарники, установлен бортовой камень ограждения проезжей части. Идут работы по устройству системы водоотведения.

Настоящим украшением обновляемой части набережной и подарком ко Дню города для пермяков станет появление амфитеатра на бетонном откосе в непосредственной близости от кромки воды. По мнению благоустроителей, это будет еще одно место притяжения главной достопримечательности Перми – реки Камы.

«Променадную часть набережной планируется сдать уже к началу июня», - отмечает Александр Русанов.

Напомним, в Перми 4 апреля после зимней паузы приступили к капитальному ремонту «Площади Трех столетий», которая находится в районе Речного вокзала между зданиями на ул. Монастырской, 2 и 3а. Ремонт включает устройство сетей наружного освещения, укладку дорожного покрытия проезжей части и тротуаров.

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