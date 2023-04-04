В Перми капитальный ремонт «Площади Трех столетий» завершат ко Дню города

Фото: Администрация Перми / Светлана Соболева

В Перми после зимней паузы вновь приступили к капитальному ремонту «Площади Трех столетий», которая находится в районе Речного вокзала между зданиями на ул. Монастырской, 2 и 3а.

Ремонт включает устройство сетей наружного освещения, укладку дорожного покрытия проезжей части и тротуаров. В пешеходной зоне появятся многочисленные скамейки для отдыха, кадки для саженцев и малые архитектурные формы, проведут озеленение.

Сейчас подрядная организация ведет разбор старого основания «Площади Трех столетий» и покрытия из тротуарной плитки. Затем предстоит демонтаж старых опор наружного освещения и установка бортового камня.

После капитального ремонта «Площадь Трех столетий» станет более удобной как для движения транспорта, так и для пешеходов. Парковку для автомобилей вынесут за пределы кругового движения площади, она разместится рядом со зданием на ул. Монастырской, 2.

Как ранее отмечал глава Перми Алексей Дёмкин, «Площадь Трех столетий» стилистически свяжет набережную Камы и социо культурное пространство «Завод Шпагина». Завершить капитальный ремонт планируется в июне 2023 года.

В ноябре 2022 года в районе Речного вокзала также стартовала реконструкция на части примыкающему к нему сквера нижней набережной Камы. Срок его завершения – ноябрь 2023 года.

Напомним, до 22 марта 2023 года «Площадь Трех столетий» носила имя «Площадь Европы», которое было ей присвоили в июне 2011 года.

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