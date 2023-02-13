В Перми откроется проектный офис по обновлению трамвайной сети

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зарегистрированное в Москве ООО «Мовиста Регионы Пермь» переезжает в краевую столицу. Информация об этом была размещена в ЕГРЮЛ 8 февраля.

В администрации Перми сообщили, что компания планирует открыть проектный офис. Точный адрес пока не известен.

В ноябре прошлого года с холдингом «Мовиста Регионы» было подписано концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса Перми. В течение трех лет концессионер обязан приобрести 44 новых трамвая, отремонтировать 35 км трамвайных путей, провести реконструкцию депо «Балатово» и обновить семь тяговых подстанций.

На выполнение всех запланированных работ потребуется 16,1 млрд рублей, в частности 4,4 млрд из федерального бюджета. Кроме того, средства выделит Фонд национального благосостояния, ВЭБ.РФ и сам холдинг. Трамвайный комплекс передали в концессию ООО «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет.

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