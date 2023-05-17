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НовостиОбщество17 мая 2023 15:39

В Пермский край идет летняя жара

В конце мая в Пермском крае может потеплеть до +30 градусов
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авторы научно-популярного проекта «Метеоролог и я» составили прогноз погоды для Пермского края на ближайшие 10 суток. По прогнозам специлистов, в регионе будет сухо, дифицит осадков составит 20-50% от нормы, лишь изредка могут идти кратковременные локальные дожди.

Температурный фон ожидается выше климатической нормы. В начале третьей декады столбик термометра будет держаться на отметке +23...+28 градусов, в отдельные сутки не исключено повышение до +30 градусов.

- Несмотря на сильный дневной прогрев, ночью воздух будет существенно охлаждаться до +7...+12 градусов, - сообщили специалисты.

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