В Пермский край идет летняя жара

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авторы научно-популярного проекта «Метеоролог и я» составили прогноз погоды для Пермского края на ближайшие 10 суток. По прогнозам специлистов, в регионе будет сухо, дифицит осадков составит 20-50% от нормы, лишь изредка могут идти кратковременные локальные дожди.

Температурный фон ожидается выше климатической нормы. В начале третьей декады столбик термометра будет держаться на отметке +23...+28 градусов, в отдельные сутки не исключено повышение до +30 градусов.

- Несмотря на сильный дневной прогрев, ночью воздух будет существенно охлаждаться до +7...+12 градусов, - сообщили специалисты.

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