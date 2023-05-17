В Перми восстановят скелет самого большого в мире слона

При перевозке бивня-гиганта принимали особые меры предосторожности. Фото предоставлено Пермским краеведческим музеем.

20 мая, в «Ночь музеев», посетители Музея пермских древностей смогут увидеть огромный бивень трогонтериевого слона – самого большого в мире Этот древний гигант был намного крупнее мамонта и обитал на планете примерно полмиллиона лет назад.

Останки трогонтериевого слона на берегу Камы в Оханском районе Прикамья случайно обнаружили в 2010 году местные рыбаки - с обрыва на них выкатилась большая кость, которая чуть не покалечила мужчин.

В течение нескольких лет пермские палеонтологи проводили раскопки в том месте. И каждый год приносил новые находки: позвонки, кости конечностей, ребра, части черепа. Но главная из них – это бивень. Длина бивня 3 метра 15 сантиметра, в диаметре он достигает 22 сантиметров, его вес - 1,5 тонны. Ученые считают, что сам трогонтериевый слон был высотой около 5 метров, а весил свыше 10 тонн.

Бивень составляет в длину более 3 метров. Фото предоставлено Пермским краеведческим музеем.

В общей сложности палеонтологи собрали 70 процентов целого скелета. Сейчас сотрудники пермского музея восстанавливают полный облик гиганта.

- У нас есть обе лопатки, тазовые кости, почти все ребра, грудина – кость, которая очень редко сохраняется. В последнем монолите, привезенном с раскопок, есть несколько туловищных позвонков, по ним можно составить ряд поясничного отдела. Хвостовые позвонки тоже есть. Есть первый шейный позвонок – атлант. И, конечно же, бивень! Голову трогонтериевого слона можно восстановить по образцам, которые есть в других музеях России, - говорит заведующая сектором естественноисторических коллекций отдела фондохранения Пермского краеведческого музея Лариса Жужгова.

Копию скелета трогонтериевого слона планируется воссоздать в натуральную величину из современных легких материалов. Основные посетители Музея пермских древностей - дети. И им, конечно, будет интересно участвовать в интерактивных играх с трогонтериевым слоном. А настоящие палеонтологические находки будут храниться в музейных витринах.

- Мы осознаем, что оригинальные предметы из раскопок важно сохранить для науки, для ученых, - отмечает Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея.