Пермяк, угробивший на автобусной остановке трех человек, пытался обжаловать приговор

Сергей Ощепков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 17 мая, в Пермском краевом суде рассматривали апелляцию 70-летнего водителя Сергея Ощепкова, который в сентябре прошлого года протаранил автобусную остановку и сбил четырех человек.

Тогда от полученных травм на месте скончалась 82-летняя пенсионерка, через несколько дней в больнице умерла еще одна 85-летняя пострадавшая, а через месяц — 87-летняя. Тяжелые травмы получила 32-летняя Анна Аверина, она до сих пор восстанавливается и может передвигаться либо на костылях, либо на инвалидной коляске.

В марте этого года Свердловский районный суд приговориол Ощепкова к 3 годам 6 месяцам колонии-поселения и компенсации в 3 миллиона рублей родственникам погибших и пострадавшей Анне Авериной. Защита Ощепкова посчитала приговор слишком суровым, настаивая на том, что в момент ДТП Ощепков потерял сознание и не мог отдвать отчет совим действиям. Однако Пермский краевой суд оставил приговор районного суда без изменений. Ощепков отправится в колонию-поселение на три с половиной года.

- Считаю приговор слишком мягким. Водитель заслуживает более тяжелого наказания, - поделилась с корреспондентом "Комсомолки" одна из внучек погибшей женщины.

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