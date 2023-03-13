В Перми вынесли приговор водителю, насмерть сбившему трех человек на автобусной остановке

Фото: Виктор Правдин
Сегодня, 13 марта, в Свердловском районном суде вынесли приговор 70-летнему Сергею Ощепкову, который в сентябре прошлого года протаранил автобусную остановку и сбил четырех человек.
Тогда от полученных травм на месте скончалась 82-летняя пенсионерка, через несколько дней в больнице умерла еще одна 85-летняя пострадавшая, а через месяц — 87-летняя. Тяжелые травмы получила 32-летняя Анна Аверина, она до сих пор восстанавливается и может передвигаться либо на костылях, либо на инвалидной коляске.
Гособвинитель просил суд приговорить Ощепкова к пяти годам в колонии-поселения и запретить два года управлять машиной, а также в полном объеме удовлетворить иски потерпевших.
Сам же Ощепков себя виновным не признал, а его адвокат просил суд не применять ему наказание в виде реального лишения свободы.
В итоге водителя приговорили к 3 годам 6 месяцем колонии-поселения.
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