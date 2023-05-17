Пермяков приглашают на съемки фильма «Культурная комедия»

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Перми снимут фильм «Культурная комедия». Жителей приглашают сняться в массовых сценах. Об этом сообщили в Пермской кинокомиссии.

Съемки запланированы 25 мая на площади у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу по улице Сибирской 48/1. Время сбора — 09:00. Съемки продлятся до 20:00. Принять участие могут все желающие. Нужно только зарегистрироваться по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что в фильме «Культурная комедия» снимется актер Алексей Чадов. Он сыграет советника губернатора Пермского края по вопросам культуры, решившего разбогатеть на почве политики.

Режиссером фильма — Владимир Котт, а продюсер — уроженец Перми, кавээнщик и телеведущий Гавриил Гордеев.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65