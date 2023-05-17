Пермяков приглашают на съемки фильма «Культурная комедия»

Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Перми снимут фильм «Культурная комедия». Жителей приглашают сняться в массовых сценах. Об этом сообщили в Пермской кинокомиссии.
Съемки запланированы 25 мая на площади у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу по улице Сибирской 48/1. Время сбора — 09:00. Съемки продлятся до 20:00. Принять участие могут все желающие. Нужно только зарегистрироваться по ссылке.
Ранее мы рассказывали, что в фильме «Культурная комедия» снимется актер Алексей Чадов. Он сыграет советника губернатора Пермского края по вопросам культуры, решившего разбогатеть на почве политики.
Режиссером фильма — Владимир Котт, а продюсер — уроженец Перми, кавээнщик и телеведущий Гавриил Гордеев.
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