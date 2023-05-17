В Прикамье с помощью портала «Управляем вместе» за год решается более 47 тысяч проблем населения

Пермь и пермяки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае продолжается реализация проектов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» - «Управляем вместе» и Платформа обратной связи.

За шесть лет с момента запуска портала «Управляем вместе» он стал одним из основных каналов общения жителей Прикамья с региональными властями.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что проект стал эффективным инструментом обратной связи с населением, оно стало более активным и неравнодушными – люди понимают, что их слышат и видят, что они сами могут влиять на ту или иную сложную ситуацию.

По информации краевого министерства информационного развития и связи, в 2022 году на портал «Управляем вместе» жители Прикамья направили 64,1 тыс. обращений – это почти в 1,5 раза больше сообщений, чем в 2021 году. Самыми частыми темами для обращений стали: «зимние темы» (снег, гололед, сосульки) – 14 тыс. сообщений; некачественная уборка мусора и свалки – более 10 тыс. обращений; ямы и выбоины на дорогах, тротуарах и во дворах – 8,5 тыс. обращений.

В 2022 году с помощью портала «Управляем вместе» были решены более 47 тыс. проблем населения, показатель удовлетворенности ответами вырос и оценивается в 95%. Среднее время реагирования на сообщения оказался ниже регламентного срока и составил менее семи рабочих дней.

Лидерами среди органов местного самоуправления, поддерживающих высокие стандарты работы на «Управляем вместе», являются Пермь, Березники, Чайковский, Чернушка, Губаха, Верещагино, Соликамск, Кудымкар, Чусовой и Краснокамск. Эти муниципалитеты вовремя реагируют на жалобы, устраняют проблемы в обещанный срок, и их готовые ответы не опровергаются жителями.

Дмитрий Махонин считает, что главам территорий необходимо обращать особое внимание на необходимость повышения качества ответов на запросы населения и еще более ускорить работу по реагированию на них. Очень важно, чтобы жители не просто писали обращения, а видели реальный результат от своих предложений и замечаний.

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