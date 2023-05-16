Жители Пермского края оценили удобство Платформы обратной связи

Фото: Госуслуги

Платформа обратной связи портала Госуслуг в режиме единого окна приобретает все большую популярность среди жителей Прикамья. С помощью электронного сервиса теперь есть возможность написать сообщение в органы власти, высказать свое мнение в ходе публичных слушаний и принять участие в голосовании по актуальным вопросам.

В Пермском крае эксперимент по внедрению Платформы обратной связи с 2020 года проводит Минцифры России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Для отправки сообщения пользователь может воспользоваться виджетом модуля обращений на сайте ведомства, написать сообщение через личный кабинет на портале Госуслуг или в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

В краевом Министерстве информационного развития и связи пояснили, что в 1869 государственных пабликах региона, размещенных в социальной сети во «ВКонтакте», можно найти виджеты с возможностью перехода на федеральную Платформу обратной связи Госуслуг. Это позволило обеспечить более удобный и комфортный переход к сервисам обратной связи.

Жители Прикамья сейчас могут сообщить о своих проблемах по 280 категориям, включая вопросы в сферах здравоохранения, благоустройства, автомобильных дорог, общественного транспорта, платы за жилищно-коммунальные услуги, тепла и водоснабжения, социальных выплат на детей.

По итогам 2022 года жители Пермского края с помощью Платформы обратной связи отправили в муниципалитеты региона более 30 тыс. сообщений, а за первые четыре месяца этого года – уже около 9 тысяч сообщений.

Алгоритм отправки сообщения по прямой ссылке https://pos.gosuslugi.ru для обратной связи очень понятный и доступный. Для этого необходимо авторизоваться и заполнить простую форму с описанием ситуации и краткой формулировкой ее сути. При необходимости можно дополнить текст фотографиями. Затем надо выбрать подходящую категорию сообщения и указать адрес, где обнаружено нарушение.

Следует обратить внимание на один важный момент – в сообщении необходимо описывать только одну проблему, предложение или вопрос.

После отправки сообщение передается для подготовки ответа в органы власти или организации. Срок ответа составляет от 10 до 30 календарных дней в зависимости от темы. Пользователь может оценить ответ на свое сообщение по пятибалльной системе. При низкой оценке в 1 или 2 балла сообщение автоматически отправляется на повторное рассмотрение.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru