Для одновременной покупки билетов на Дягилевский фестиваль обращались по 10 тысяч человек

Фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля

Огромный вал желающих купить билеты на Дягилевский фестиваль 2023 в Перми 16 мая обрушил сервис Яндекс Афиша. Многие безуспешно пытались получить желанный билетик хотя бы на одно фестивальное событие в течение часа с начала старта продаж.

Продажа билетов на Дягилевский фестиваль 2023 периодически останавливалась уже при переходе клиентов сервиса к схеме зала.

«В этом году Дягилевский фестиваль вызвал колоссальный отклик, больше 10 тысяч человек выбирают билеты одновременно. Мы заранее увеличили пропускную мощность и ждали ажиотажа, но спрос превзошел самые смелые ожидания. Мы оперативно реагировали на увеличение нагрузки. Извините, если вы столкнулись с трудностями. Будем работать, чтобы лучше выдерживать такую нагрузку», - комментируют ситуацию на странице Дягилевского фестиваля во «ВКонтакте» представители сервиса Яндекс Афиша.

Организаторы Дягилевского фестиваля 2023 в Перми пояснили, что нагрузка на систему была связана не с количеством событий, а с количеством запросов на один билет.

«Ажиотаж, который сегодня был на старте продаж превысил прошлогодний в три с лишним раза. На пике около 7 тысяч человек пыталась купить одни и те же билеты. Одновременно перекупщики атаковали продажи специальными программами, пытаясь автоматически забронировать залы за минуту. Можем заверить, что все находились в равных условиях. Нам очень жаль, что вы потратили столько нервов и времени. Мы учитываем все возникшие проблемы и будем вместе с коллегами искать возможности их решить», - дали они разъяснения по поводу обвала продажи на фестивальные события.

К утру 17 мая завершились продажи билетов на открытие Дягилевского фестиваля в Перми: 23 июня в ДК им. Солдатова выступит оркестр musicaeterna под руководством Теодора Курентзиса (12+). Пока остаются в продаже билеты на другой концерт оркестра, намеченный на 26 июня (12+). Их стоимость находится в диапазоне 8-11 тыс. рублей

Старт продаж стартовал на Дягилевский фестиваль 2023 в Перми стартовал 16 мая для обладателей подписки Яндекс Афиша Плюс. Вторая часть продаж начнеися с 19 мая. Фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса продлится с 22 июня по 2 июля (12+).

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