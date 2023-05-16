Фото: ГК "ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ" / ВКонтакте

«Пермские медведи» одержали убедительную победу в первом полуфинальном матче чемпионата России по гандболу. Пермяки на своей площадке с огромным запасом прочности разгромили ставропольский «Виктор» 43:31 (22:12).

По словам главного тренера ГК «Пермские медведи» Валентина Бузмакова, видимая легкость и итоговый результат игры не говорят об ее накале – это была настоящая битва.

«Обе команды идут ва-банк, рискуют. В этом матче все чуть больше получилось у нас, чем у соперника. Не смотря на счет, у нас стоит одна задача – победа в ответной игре на поле соперника в Ставрополе. В этой ситуации там будет борьба еще жестче. В этом сезоне я просто не знаю, что нас может расслабить, все настроены только на победу», - считает наставник «медведей».

Залогом успеха своих подопечных он считает особый настрой перед каждым матче – команда выходит на них, считая, что проигрывает пять-десять очков: «Начинаем с «минуса», только газ и только вперед!»

Его коллега из ГК «Виктор» пояснил, что его команда в начале матча сделала несколько непростительных потерь мяча и дала возможность пермякам уйти вперед. В ответном матче он пообещал дать настоящий бой «Пермским медведям».

Во втором полуфинале встречались ЦСКА и «Чеховские медведи». Сенсационную победу одержали армейцы со счетом 29:27. Ответные поединки намечены на 19 мая. (0+)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата России по гандболу

Соперником пермских гандболистов станет «Виктор» из Ставрополя (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru