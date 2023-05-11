Фото: ГК "ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ" / ВКонтакте

«Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата России по гандболу сезона 2022-2023 годов. Это стало известно после уверенной домашней победы пермяков в ¼ финала над «Динамо Астрахань» со счетом 32:27 (16:12). В первом матче на поле соперника «медведи» также были сильнее – 29:26.

«Мы не горели желанием попасть в плей-офф на команду из Астрахани, которая после нового года набрала ход. Ни о какой недооценке соперника поэтому не могло быть и речи. Поверил в победу только тогда, когда повели с разрывом в 4-5 мячей», - отметил после матча президент ГК «Пермские медведи» Алексей Никифоров.

Наставник «медведей» Валентин Бузмаков подтвердил слова президента сказав, что в серии плей-офф нет слабых соперников и проходных матчей.

В первом полуфинальном матче чемпионата России по гандболу «Пермские медведи» 15 мая будут принимать «Виктор» из Ставрополя. Повторный поединок пройдет на поле соперника 19 мая. Во второй паре за выход в финал будут бороться «Чеховские медведи» и ЦСКА. (0+)

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