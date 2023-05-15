К гибели работника на производстве в Пермском крае подключился СК

СУ СКР по Прикамью проводит проверку ЧП на производстве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия, в результате которой прямо на рабочем месте погиб 33-летний сотрудник коммерческой организации случилась в Чернушке 12 мая. ЧП произошло на Жуковском месторождении Чернушинского района, где добывают нефть и газ.

Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливают следователи Чернушинского МРСО СУ СКР по Пермскому краю, по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

- Смертельную травму работник получил при проведении работ по разгрузке длинномерного груза при помощи автокрана, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Следователи провели осмотр места происшествия, изымают интересующую следствие документацию, в том числе подтверждающую факт трудовых отношений и прохождение инструктажей.

Причину смерти рабочего будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза, а по результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

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