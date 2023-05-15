Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 14:17

К гибели работника на производстве в Пермском крае подключился СК

Смертельное ЧП произошло при разгрузке груза
Алена ОВЧИННИКОВА
СУ СКР по Прикамью проводит проверку ЧП на производстве.

СУ СКР по Прикамью проводит проверку ЧП на производстве.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия, в результате которой прямо на рабочем месте погиб 33-летний сотрудник коммерческой организации случилась в Чернушке 12 мая. ЧП произошло на Жуковском месторождении Чернушинского района, где добывают нефть и газ.

Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливают следователи Чернушинского МРСО СУ СКР по Пермскому краю, по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

- Смертельную травму работник получил при проведении работ по разгрузке длинномерного груза при помощи автокрана, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Следователи провели осмотр места происшествия, изымают интересующую следствие документацию, в том числе подтверждающую факт трудовых отношений и прохождение инструктажей.

Причину смерти рабочего будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза, а по результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru