В Прикамье рабочий погиб во время разгрузки автокраном

В Прикамье притупили к расследованию несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в региональной госинспекции труда.

Трагедия произошла 12 мая на Жуковском месторождении Чернушинского района. где добывают нефть и газ. Работник ООО «Логоком» получил смертельную травму во время разгрузки длинномерного груза при помощи автокрана.

Сейчас формируется комиссия, которая будет устанавливать обстоятельства и причины произошедшего. По результатам расследования примут меры административного характера. Также материалы будут направлены в следственные органы.

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