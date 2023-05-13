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НовостиПроисшествия13 мая 2023 15:48

В Прикамье рабочий погиб во время разгрузки автокраном

Сейчас ведется расследование
Лела Минадзе

В Прикамье притупили к расследованию несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в региональной госинспекции труда.

Трагедия произошла 12 мая на Жуковском месторождении Чернушинского района. где добывают нефть и газ. Работник ООО «Логоком» получил смертельную травму во время разгрузки длинномерного груза при помощи автокрана.

Сейчас формируется комиссия, которая будет устанавливать обстоятельства и причины произошедшего. По результатам расследования примут меры административного характера. Также материалы будут направлены в следственные органы.

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