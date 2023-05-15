Фото: PARIMATCH PRO HOKEI LIGASY / pro.ligasy.kz

Одним из ценных приобретений нынешнего межсезонья в ВХЛ для пермского «Молота» стал 22-летний нападающий Кирилл Казаков. За небольшой срок своей профессиональной карьеры он успел добиться ярких результатов.

В сезоне 2016-2017 годов в составе «Омских Ястребов» Кирилл Казаков дебютировал в Молодежной хоккейной лиге, где провел 159 матчей и набрал по системе «гол+пас» 76 (33+43) очков. В это же время его призывали под знамена юниорской сборной России.

На взрослом уровне Кирилл выступал в командах ВХЛ – «Ермаке», «Тамбове» и «Дизеле». Прошлый сезон в карьере нападающего стал одним из лучших. Он стал чемпионом Казахстана Чемпионат Казахстана Pro Hokei Ligasyв составе «Номада» (Нур-Султан) и лучшим снайпером регулярного чемпионата. По итогам сезона Кирилл Казаков набрал 53 (28+25) очка.

Другим новичком пермского «Молота» стал ровесник Кирилла Казакова – защитник Никита Зимин. Он имеет большой опыт выступлений в чемпионате МХЛ за «Атлант» из «Мытищ». Никита успел поиграть в КХЛ за хабаровский «Амур», а также в ВХЛ – «Рязань» и «Ермак». В прошедшем сезоне также выступал в чемпионате Чемпионат Казахстана Pro Hokei Ligasy за ташкентский «Хумо». Кстати, финале чемпионата встречались именно «Хумо» и «Номад».

По сообщению пресс-службы ХК «Молот», в то же время команда продолжает терять игроков из своего прошлогоднего состава. Команду покинул нападающий Илья Чефанов. Свою карьеру он продолжит в новокузнецком «Металлурге».

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