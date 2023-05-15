Страховая Компания «Гелиос» помогла очистить берег реки Гайва от опасного мусора

Фото предоставлено Страховой Компанией «Гелиос»

В Пермском крае в пятый раз прошел экологический сплав «ОбереГайва», в рамках которого добровольцы и волонтеры, спортсмены-подводники и представители бизнеса спасают приток Камы — Гайву от стекла, пластика и других опасных отходов. В этом году к сплаву присоединился коллектив Страховой Компании «Гелиос».

Сплав проходил по маршруту протяженностью 10 км и продолжался 5 часов. За это время участникам удалось собрать несколько тонн мусора. Из них почти два десятка мешков — каждый объемом по 100 литров! — собрала команда «Гелиос». Эмоциями от проделанной работы поделилась директор Пермского филиала Юлия Панина.

«Заботиться об экологии места, в котором живем, в таком увлекательном формате – одно удовольствие. В этом году в честь 30-летия «Гелиос» мы уже преодолели пешие экологические маршруты в Омске и Барнауле, избавили участок парка Лосиный остров в Москве от борщевика. Впереди очистка прибрежных территорий в Санкт-Петербурге. С организаторами таких активностей нас объединяет готовность брать под защиту самое ценное для создания лучшего будущего для нас и наших детей», — рассказала она.

Мусор, собранный с берегов реки, отправится на переработку пермским оператором по обращению с отходами «Буматика». Компания планирует сделать из него ПЭТ-продукцию, эковату и печное топливо.

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