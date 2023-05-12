Соликамец Константин Шахтарин стал чемпионом мира по тайскому боксу

В Бангкоке проходит чемпионат мира по тайскому боксу. На соревнования съехались самые талантилвые спортсмены со всей планеты в возрасте от 17 до 40 лет. Чтобы попасть на этот престижный турнир, тайские боксеры месяцами проливали пот в спортзалах, оттачивая свое мастерство. И для нашего земляка - жителя Соликамска Константина Шахтарина, тренировки не прошли даром, он стал чемпионом мира среди мужчин в весовой категории до 71 кг.

Тренирует Константина Шахтарина Федор Савельев. Поздравляем нашего спорстмена и желаем дальнейших побед.

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