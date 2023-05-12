Готовимся к марафону: семь популярных вопросов о беге

Фото: пресс-служба Пермского отделения Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк

Вместе мы продолжаем готовиться к «Зеленому марафону» - пробегу, который пройдет в Перми на городской Эспланаде 20 мая. Для бывалых бегунов он не станет проблемой - дистанция небольшая, протяженность массового забега всего 4,2 км, а вот новичкам нужно подготовиться. Отвечаем на самые популярные вопросы о беге.

Когда лучше бегать - утром или вечером?

Утренняя пробежка полезна и эффективна. С ее помощью активизируются дыхание и работа сердечно-сосудистой системы, в мышцы и внутренние органы поступает больший объем крови и кислорода - активизируется обмен веществ, организм пробуждается. Но важно помнить о том, что прежде чем нагружать организм с утра, ему нужно проснуться, поэтому увеличивайте нагрузки постепенно.

Вечерняя пробежка эффективна не меньше, но в случае с бегом важно ориентироваться на собственные биологические часы - если вы сова, то вам будет не очень комфортно вставать рано и бежать, а если жаворонок - то наоборот. Так что выбирайте самое оптимальное время для вас и вашего организма.

Где лучше бегать - по асфальту или земле?

Дорога должна быть ровной, чтобы не получить травму, а дальше все зависит от вашего маршрута. Современные кроссовки позволяют безболезненно бегать и по асфальту, и по грунту с подъемами и спусками.

В городе полезнее бегать по паркам, где много деревьев или есть водоем, так как воздух там немного чище, чем на дорогах. Излюбленным местом для пробежек в Саранске стал Экопарк, расположенный рядом со стадионом Мордовия Арена. Тенистые аллеи, идеально ровные дорожки и спокойная гладь реки Инсар - отличное место для бодрых утренних и основательных вечерних пробежек. Кроме того, отличным решением для тренировок может стать тренажерный зал, где есть беговые дорожки - они доступны в любую погоду и температуру.

Можно заниматься бегом и в зале, потому что тут всегда комфортные условия вне зависимости от погоды, а кроме того, помочь советом и рекомендации могут профессиональные тренеры.

Нужно ли пить во время бега?

В сети можно встретить утверждения, что вода во время бега - лишняя нагрузка на сердце, что пить во время бега вредно, но это не совсем так. Бывалые спортсмены всегда бегают с бутылочкой воды, компота или специальной восстанавливающей смеси. Пить воду в большом количестве не рекомендовано, можно пить маленькими глотками или просто прополоскать горло, а только потом сделать глоток. Эксперты рекомендуют пить только тогда, когда испытываешь жажду.

Перед тем как бежать нужно делать еще какие-то упражнения - зачем?

- Просто взять и побежать - нельзя, как и на любой тренировке нужна разминка и заминка, то есть то, с чего начинается и чем заканчивается нагрузка для организма. Стандартная разминка - легкий бег, упражнения на растяжение мышц, махи руками и ногами, приседания, прыжки на месте. Разминка нужна для того, чтобы разогреть мышцы. Заминка нужна, чтобы их немного успокоить после нагрузки: можно сделать пару упражнений на растяжение мышц, походить и восстановить дыхание, повисеть на турнике.

Я давно не бегал, а теперь у меня болят мышцы, что делать?

Мышцы болят из-за крепатуры - отложенной мышечной боли, которая возникает после непривычных физических нагрузок. Как правило, боль проходит сама через пару дней, но, чтобы было легче, можно принять горячую ванну, сходить в сауну, сделать массаж ног или... снова побегать.