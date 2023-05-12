Пермский край принял участие в семинаре по ПФО о развитии культур народов страны

Фото: правительство Пермского края

В Оренбурге состоялся семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО. Главной темой обсуждения стало развитие культур народов России.

Семинар состоялся под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова и полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Пермский край представлял и.о. обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края Александр Смертин.

Магомедсалам Магомедов подчеркнул, что ПФО является лидером по основным показателям межнациональных отношений: почти 90% населения считают их положительными.

В Пермском крае проживают представители 146 разных национальностей. Особое внимание уделяется сфере национальной политики, сохранению традиций, культуры, языка народов.