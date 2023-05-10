В ТРЦ «Планета» открыли первые в Перми магазины одежды ECRU и DUB

ТРЦ Планета

В пермском ТРЦ «Планета» начали работу магазины модной одежды ECRU и DUB. Они станут заменой брендов Bershka и Pull&Bear. Они входили в состав испанской компании Inditex, который также владел одним из самых популярных у россиян магазином Zara.

Кроме того, на пустующих в торговом центре площадях магазина Uniqlo в скором времени разместится другой бренд одежды LC Waikiki из Турции.

Все магазины разместятся на первом этаже пермского ТРЦ «Планета». Время работы 10:00-22:00.

Ранее «Комсомолка» сообщала об открытии в этом же центре двух новых магазинов одежды MAAG и VILET.

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