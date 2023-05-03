В пермском ТРЦ «Планета» открылись магазины брендов MAAG и VILET

Фото: Телеграм-канал ТРЦ «Планета», г. Пермь

Новые концептуальные бренды MAAG и VILET займут нишу ушедшей из России компании Inditex, владеющей брендом Zarа.

Магазин одежды для женщин, мужчин и детей MAAG со 2 мая начал свою работу в ТРЦ «Планета». Как пояснили в торговом центре, единственный в Пермском крае магазин MAAG сумеет поменять сложившийся подход к выбору одежды и объединит последние модные тенденции и стиль, неподвластный времени.

Магазин модной женской одежды VILET первых покупателей принял 3 мая. Как говорят создатели бренда, он будет востребован для настоящих женщин с их реальной жизнью и непоколебимым чувством собственного достоинства. Для женщин, которые вдохновляют, обладают своим индивидуальным пониманием моды, ценят практичность и постоянно ищут вдохновение, новые образы и способы самовыражения, чтобы отличаться от остальных.

Магазины MAAG и VILET находятся в Перми на первом этаже ТРЦ «Планета». Время работы с 10:00 до 22:00. (12+)

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