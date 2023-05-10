В Пермском крае нашли погибшим мужчину, которой пропал на сплаве

Завершены поиски 43-летнего Ивана Замерова из Краснокамска. Мужчину нашли погибшим. Об этом его супруга Ольга сообщила в соцсетях.

Иван Замеров пропал 29 апреля в Горнозаводском районе недалеко от поселка Сараны. Он вместе со своими знакомыми отправился на сплав на байдарке по реке Вижай.

Ранее жена Ивана Замерова рассказала «КП-Пермь», что он сплавлялся на байдарках с детства и был опытным в этом деле. В день, когда мужчина исчез, его байдарка перевернулась. Он поплыл за веслом, и больше его не видели.

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