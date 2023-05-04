В Пермском крае на сплаве пропал турист

Иван Замеров пропал на сплаве по реке Вижай 29 апреля.

В Горнозаводском районе недалеко от поселка Сараны 29 апреля пропал 43-летний турист, житель Краснокамска Иван Замеров. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга Ольга.

Она рассказала корреспонденту «КП», что Иван отправился на майский сплав со своими знакомыми.

- Ивана позвали на сплав друзья племянника, молодые ребята, - рассказывает Ольга. – Вообще он на байдарках с детства сплавлялся, опытный в этом деле, но на весенних сплавах давно не был. Я с ним не поехала. На байдарке они были вдвоем, там очень опасное место, река быстрая, глубокая. Как мне рассказали, байдарка перевернулась, его напарник тащил байдарку к берегу, а Иван вроде как за веслом поплыл. Никто не видел, как они перевернулись, ребята вперед быстро ушли. Когда напарник вышел на берег, Ивана нигде не было.

По словам супруги пропавшего, остальные туристы сплавлялись на пакрафтах (легкая надуваемая лодка). В МЧС группа была не зарегистрирована.

- Ребята искали Ивана на месте, а 1 мая я с его друзьями поехали туда, заявили в полицию о произошедшем, - рассказывает Ольга. - Все эти дни его искали в лесу и вдоль берегов мы, местные жители, полиция и спасатели, но результатов пока нет. Сотрудники МЧС хотели запустить дрон, но по техническим причинам сделать этого не смогли, будут еще пытаться. Минувшие дни были очень теплые, снег еще подтаял в горах, и реки сейчас очень опасны, уровень воды высок.

Ольга Замерова обращается ко всем туристам, которые собираются на сплав по Вижаю:

Кто обладает какой-то информацией о местонахождении моего мужа Ивана Замерова, сообщите, пожалуйста, по телефону +79028098270 Наталья Николаевна (следователь) или 8(34269)45008, 8(34269)45009 МЧС в г. Горнозаводск, или 112.

Просьба туристам, идущим на сплав по реке Вижай, по возможности просматривать заторы, завалы, прижимы, расчески, обращать внимание на берега, в особенности после первого ж/д моста. Будьте внимательны, берегите себя!

ПРИМЕТЫ

Иван Замеров был одет в синий анорак (ветрозащита) с большим карманом на животе, синие рабочие штаны со светоотражающими полосками и болотники грязно-зеленого цвета. На черном ремне нож с гравировкой Erianidus.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление о без вести пропавшем поступило в полицию 29 апреля. Сотрудниками полиции с волонтерами ведут поиск. Привлекались силы службы спасения.

Тем временем, администрация Горнозаводского городского округа предупреждает о том, что сейчас невозможно прохождение водного туристического маршрута по реке Вижай.

«В районе поселка Пашия, Горнозаводского городского округа, на участке территории Пашийского металлургическо-цементного завода невозможно прохождения маршрута под мостами из-за высокого уровня воды. Окончание маршрута необходимо запланировать в микрорайона Вижайский прииск».

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