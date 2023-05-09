Акция «Бессмертный полк онлайн» 9 мая 2023 года начнется сразу после Парада Победы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы уже писали о том, что в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. В Пермском крае акция «Бессмертный полк онлайн» начнется сразу после торжественного прохождения войск пермского гарнизона – ориентировочно в 11.00. Трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе пресс-службы правительства Пермского края https://vk.com/permkrai20. В ней покажут портреты героев, загруженные на сайт polkrf.ru в 2022 году и до 8 мая 2023 года.

"Комсомолка" также присоединилась к Акции и сделала трогательный мини-фильм из фото героев, которые отправили нам жители Пермского края. Сегодня мы опубликуем его на нашем сайте и в соцсетях.

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