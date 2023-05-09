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Общество9 мая 2023 4:05

Парад Победы в Перми 9 мая 2023 года: онлайн трансляция

Прямая трансляция Парада Победы 9 мая 2023 года в Перми
Виктор Правдин
Часть современного вооружения сразу после парада отправится в зону СВО.

Часть современного вооружения сразу после парада отправится в зону СВО.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на Октябрьской площади начался Парад Победы в честь 78-ой годовщины победы над нацисткой Германией. В торжественном прохождении войск впервые примут участие как самые современные виды вооружений, так и исторические образцы, созданные на предприятиях города. Часть современного вооружения сразу после парада отправится в зону СВО. А историческая техника в течение всего праздничного дня будет доступна для обзора на городской эспланаде. После этого она станет частью фестиваля «Оружие Победы», который откроется на двух площадках в Перми 10 июня.

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