Жителя Кунгура нашли погибшим рядом с местом, где тело пропавшего в прошлом году 21-летнего парня

Погибший житель Кунгура. Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Пропавшего 13 апреля 52-летнего жителя Кунгура нашли погибшим. Об этом 4 мая сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59». Как рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, тело мужчины нашли недалеко в болотистой речушке Ириловке за магазином по Плехановскому тракту. Тело мужчины из воды достали спасатели.

- При этом он жил в совершенно другой стороне. Как он там очутился и как оказался в воде, остается только гадать. Кстати, в мае прошлого года у нас в городе пропал 21-летний молодой человек, спустя три месяца его нашли погибшим в той же речушке, - добавил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

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