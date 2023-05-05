В Перми пропал дальнобойщик из Екатеринбурга

Пропавший Александр Анкин. Фото предоставлено сыном мужчины

В редакцию «Комсомольской правды» с просьбой о помощи обратился житель Свердловской области Роман Анкин. Молодой человек рассказал, что уже трое суток не может дозвониться до своего отца - 47-летнего Александра Анкина.

- Мой отец живет в Екатеринбурге, а работает дальнобойщиком на пермского перевозчика, - рассказывает Александр. - 2 мая мы с папой говорили по телефону, он сказал, что находится в районе железнодорожного вокзала Пермь-2 и собирается ехать домой. Но до дома он так и не добрался, а его сотовый выключен. Я написал заявление в полицию и обратился к волонтерам. Раньше он никогда не пропадал, потерей памяти или какими-то заболеваниями он не страдает.

Роман также сообщил, что в последнем разговоре отец рассказал о его конфликте с начальством и о желании уволиться с работы. Роман просит всех, кто видел его отца, звонить по телефону: 8-982-677-93-70.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре черных понедельника: что случилось с мальчиками, пропавшими при очень странных обстоятельствах

Школьники и студенты бесследно исчезали друг за другом по пути в учебные заведения Перми, а один из них и вовсе исчез прямо с урока физкультуры (Подробнее...)