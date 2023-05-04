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НовостиОбщество4 мая 2023 12:32

В Прикамье молния ударила в троллейбус с пассажирами

Людей вывели из транспорта
Лела Минадзе
Фото: Березниковский рабочий

Фото: Березниковский рабочий

В Березниках молния ударила прямо в троллейбус. Информация об этом появилась в местных пабликах в соцсетях.

Все произошло, когда троллейбус ехал по улице Юбилейной. Очевидцы рассказали, что пассажиров вывели из салона. Пострадавших нет.

Напомним, что в северо-западной части региона, в том числе в Березниках, прошли дожди и шквалистый ветер с грозой. Повалены деревья, столбы электропередач, дорожные знаки, сорваны вывески магазинов и перевернуты остановки.

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