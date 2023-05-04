В Прикамье молния ударила в троллейбус с пассажирами

Фото: Березниковский рабочий

В Березниках молния ударила прямо в троллейбус. Информация об этом появилась в местных пабликах в соцсетях.

Все произошло, когда троллейбус ехал по улице Юбилейной. Очевидцы рассказали, что пассажиров вывели из салона. Пострадавших нет.

Напомним, что в северо-западной части региона, в том числе в Березниках, прошли дожди и шквалистый ветер с грозой. Повалены деревья, столбы электропередач, дорожные знаки, сорваны вывески магазинов и перевернуты остановки.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65