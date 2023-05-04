В Пермском крае шквалистый ветер вырвал деревья и повалил столбы электропередач

Фото: Все Березники

В Пермском крае прошли разрушительные шквалы и дожди с грозой. Как рассказали синоптики ГИС-Центра ПГНИУ, последствия непогоды особенно почувствовали жители северо-западной части региона.

Фото: Подслушано Березники

Фото: Подслушано Березники

В соцсетях разлетелись фотографии с поваленными деревьями. Многие из них были сделаны в Березниках. Так, в одном из дворов дерево рухнуло прямо перед автомобилем, повредило его и перемыло выезд.

Фото: Все Березники

Шквалистый ветер сорвал вывески магазинов, перевернул остановку общественного транспорта, повалил дорожные знаки и линии передач. Особенно сильно он бушевал не только в Березниках, но и в Чусовом и Лысьве.

Фото: Подслушано Березники

Фото: Все Березники

Фото: Все Березники

Фото: Метеодневник, Погодный Лентач

В Перми тоже много повальных деревьев и светофоров. Также жители поделились фотографией, сделанной по улице Нефтяников, где с крыши дома улетел шифер и воткнулся в землю.

Фото: Плохие новости Пермь

Синоптики отмечают, что грозы и шквалы 4 мая могут добраться до юго-восточной части края и задержаться в Перми.

Фото: ЧП ДТП Пермь

Фото: ЧП ДТП Пермь

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