В Прикамье нашли подростка, который ушел из дома почти две недели назад

Фото: Архив "КП"

В Прикамье завершены поиски 17-летнего подростка из поселка Комсомольский Кунгурского округа.

Парень не выходил на связь с 23 апреля. В тот день он ушел из дома по улице Спортивной около 15:00 и исчез.

«Найден, жив! Благодарим всех за помощь в поиске», — сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

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