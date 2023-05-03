В Прикамье ищут пропавшего почти две недели назад 17-летнего подростка

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В поселке Комсомольский Кунгурского района пропал 17-летний Игорь Ставских. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Подросток ушел из дома по улице Спортивной 23 апреля около 15:00 и после этого перестал выходить на связь.

Рост пропавшего 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. Был одет в черную куртку, черные штаны с белыми лампасами и коричневые кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Игоря Ставских, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65