Власти Перми на огненное шоу в 300-летний юбилей города выделили 10 млн рублей

Пиротехническое шоу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Масштабное празднование 300-летия Перми начинает обрастать новыми подробностями. По информации портала Госзакупок, в День города пермяков и гостей краевой столицы будет ждать 20-минутное пиротехническое шоу. Его представит театр огня «Кама».

Пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме» будет продолжаться с 23:40 до 00:00 12 июня. Залпы пиротехники будут следовать один за другим с музыкальным сопровождением.

Во время театрализованного шоу будет перекрыт для движения транспорта Коммунальный мост, полностью закрыт городской пляж рядом с ним. Среди главных локаций в техническом задании указываются акватория Камы и большой амфитеатр на набережной.

В целях обеспечения безопасности расстояние между выступающими и зрителями должно быть не менее 100 метров.

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