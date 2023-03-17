В день города в Перми прогремит 20-минутный фейерверк

Фейерверк запустят над Камой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мероприятия, посвященные 300-летию Перми, начались сразу с Нового года. Но апофеозом юбилея станет день рождения города. Так как это не простой день рождения, а 300-й, отмечать мы его будем целых два дня.

«Встреча Дня города» под песни Zivert

Традиционное театрализованное действие «Встреча Дня города», которое обычно проходило поздно вечером 11 июня в сквере имени Татищева, на этот раз состоится на эспланаде, на большой сцене перед Театром-Театром. Сделано это для того, чтобы стать его зрителями могли тысячи пермяков. Все-таки 300 лет исполняется городу всего лишь один раз, и сквер, расположенный в Разгуляе, явно оказался бы слишком тесен, чтобы вместить всех желающих отметить это событие.

Начнется праздничное мероприятие раньше обычного, предварительно - в 20 часов 11 июня. С наступающим юбилеем поздравит горожан глава Перми Алексей Дёмкин, который вручит памятные сувенирные медали с символикой города активистам-общественникам. Выступят лауреаты Строгановской премии, которую как раз в этот день вручат в Театре-Театре.

И, естественно, будет много музыки, выступлений творческих коллективов и солистов. А хедлайнером мероприятия станет популярная российская певица Zivert. Впервые во «Встрече Дня города» примет участие звезда федерального масштаба.

Фестиваль на Дворцовой площади

Еще одна зона торжества откроется 11 июня перед ДК им. Солдатова. Там пройдет «Фестиваль на дворцовой площади», где выступят детские и взрослые коллективы. Кроме того, там пройдут мастер-классы, флешмобы, интерактивные площадки, ярмарки мастеров.

Свои концертные и развлекательные программы подготовят и другие пермские учреждения культуры, но их список пока формируется.

В честь именитых земляков

Конечно, основные праздничные мероприятия пройдут 12 июня. В 12 часов состоится закладка новых памятных плит на аллее Доблести и Славы. Напомним, традиция увековечивать знаковые события истории Перми и прославленных земляков в центральном квартале эспланады зародилась 12 июня 2008 года в день празднования 285-летия Перми. А первой плитой, с которой началась аллея, стала плита с именем основателя города Василия Татищева.

После реконструкции 66-го квартала эспланады памятные плиты перенесли с пешеходной зоны, чтобы по ним никто не ходил. Сейчас в центре находятся плиты аллеи Славы в форме звезды, справа – аллеи Труда в форме щита, слева – исторической аллеи в форме свитка.

В этот же день во Дворце культуры имени Солдатова состоится традиционный прием главы города Перми, во время которого пройдет чествование почетных граждан города Перми и вручение премий в сфере культуры, искусства, науки и спорта.

Звездные концерты

Главным местом притяжения для пермяков 12 июня станет эспланада. Мероприятия там начнутся в 12:00 и закончатся только к полуночи.

- На площади перед Театром-Театром состоится концертная программа с участием приглашенных артистов - группы «Иванушки International», певицы Татьяны Овсиенко и певца Вани Дмитриенко, - рассказал глава Перми Алексей Дёмкин. - Это артисты, подтвердившие свое участие. Помимо них планируем еще целую плеяду российских звезд. Программа будет сформирована для разных возрастов и с учетом разных интересов жителей и гостей города.

«Иванушки International» уже подтвердили свое участие в юбилее Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Концерты будут проходить и на площади перед Театром-Театром, и перед зданием Законодательного собрания. Также на территориях 66-го и 68-го кварталов городской эспланады будут работать интерактивные площадки, фотозоны и выставки. Как большой сценический комплекс будет использована улица Ленина, движение по которой будет полностью перекрыто.

Но юбилейные события не ограничатся только центром города.

- Фишкой юбилейного года станет то, что праздничные мероприятия будут организованы во всех районах Перми. Часть приглашенных звезд сначала выступят на центральной сцене на эспланаде, а затем дадут концерты в других районах, - сообщил Алексей Дёмкин.

Праздничные мероприятия состоятся в парке «Счастье есть» Кировского района, в саду им. Миндовского Индустриального района, в саду им. Свердлова Мотовилихинского района, в парке им. Чехова Орджоникидзевского района, на площади у клуба «Юбилейный» в поселке Новые Ляды и других общественных пространствах.

- В апреле состоится организационный комитет, где будет полностью определена вся событийная линейка, - рассказал начальник городского департамента культуры и молодежной политики Василий Головин.

Концерты

Площадками для выступлений приглашенных артистов, а также пермских творческих коллективов станут не только городские парки и скверы. Городские власти ведут переговоры с крупными торговыми центрами о совместном проведении концертов на их территории.

- Это позволит нам и сэкономить бюджетные средства, и дать возможность организовать дополнительные концертные площадки, чтобы максимально охватить население Перми, - объяснил Василий Головин.

Одним из таких мест может стать площадь перед ТЦ «Планета», где пройдут праздничные концерты для жителей Индустриального района. По словам начальника департамента культуры, это удобная концертная площадка, что уже показала практика.

Фестиваль пермского искусства

12 марта в ДК Солдатова состоялось открытие Фестиваля пермского искусства, посвященного 300-летию города. В большом гала-концерте приняли участие хоровая капелла мальчиков и юношей, симфонический оркестр «Орфей», а также наши земляки, получившие всероссийскую известность: ведущая солистка Мариинского театра Лариса Юдина, концертмейстер симфонического оркестра Московской государственной консерватории им. Чайковского, скрипачка Елена Корженевич, юный пианист Лев Бакиров, победитель всероссийского телеконкурса «Синяя птица».

В рамках этого фестиваля на протяжении трех месяцев состоятся 30 событий. В частности, будут представлены премьера музыкального спектакля «Сказание о Перми Великой», посвященного народам, населяющим Пермский край, в исполнении ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», опера композитора Дмитрия Батина «Страсти по Ивану Семенову» по повести Льва Давыдычева и мюзикл «Капризка», которые будут исполнять юные музыканты и вокалисты из музыкального театра «Орфей».

А 10 июня на городской набережной пройдет концертная программа «Играй, гармонь прикамская!», где можно будет услышать выступления участников телепередачи «Играй, гармонь» Владимира Опарина и Николая Кудрявцева, а также фольклорных коллективов Пермского края.

Завершением же фестиваля станет Большой хоровой концерт, в котором примет участие большой сводный хор из 500 человек в сопровождении оркестра «Орфей». Концерт пройдет 12 июня на главной сцене на эспланаде. В нем прозвучат песни пермских композиторов Геннадия Широглазова, Виктора Пантуса, Никиты Широкова, Дмитрия Батина, Владимира Белунцова, Петра Куличкина, Василия Куликова, посвященные родному городу.

Фестиваль диджеев

Одна из основных задач празднования юбилея Перми – максимально учесть разные категории людей и разные вкусы. Для молодых людей главной площадкой 12 июня станет центральная набережная Камы. В День города у большого амфитеатра будет установлен сценический комплекс, на котором состоится битва диджеев, возглавит которую Dj Smash. В ней примут участие как пермские диджеи, так и приглашенные артисты.

Завершится празднование Дня города в Перми тоже на набережной большим 20-минутным фейерверком. В этом году салют запустят над Камой в районе Центрального городского пляжа в 23:30.