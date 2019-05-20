Экс-депутата Пермского ЗС Владимира Нелюбина приговорили к 6 годам колонии

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-20T08:34:20+03:00

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- Я никогда не был мошенником, всегда действовал в рамках правового поля, - заявлял на суде экс-депутат краевого Законодательного Собрания и бывший совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин.

Но несмотря на протесты Нелюбина, его приговорили к шести годам колонии общего режима.

Чтение приговора заняло у судьи Олега Порошина почти два дня. Начал он зачитывать утром в пятницу, а до результативной части, то есть до самого наказания, дошел только в понедельник.

Главное обвинение против Владимира Нелюбина - мошенничество и хищение 200 миллионов рублей из средств «Экопромбанка» по предварительному сговору с бизнесменом Игорем Куйдой, который сейчас находится в федеральном розыске.

Второй эпизод связан с тем, что в августе 2014 года, когда Центробанк РФ отозвал у «Экопромбанка» лицензию, Владимир Нелюбин убедил одного из вкладчиков вместо снятия с его счета в банке семи миллионов рублей приобрести квартиру, которая принадлежала организации. Но после перечисления денег Нелюбин свои обязательства не исполнил, а квартира была по его указанию продана другому юрлицу. Таким образом, гражданину был нанесен ущерб в 7 миллионов рублей. Вел переговоры с вкладчиком и обещал ему квартиру непосредственно Нелюбин. На одном из последних заседаний представитель вкладчика заявил, что частично ущерб компенсирован – в сумме 4 миллионов рублей.

Приговор - шесть лет и три месяца колонии и возврат 200 миллионов рублей банку.

ИСТОЧНИК KP.RU