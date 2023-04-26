В Прикамье 25 апреля были обновлены 9 суточных температурных рекорда

Апрель в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ну, и денек получился в Пермском крае 25 апреля. Практически на всей территории региона температура воздуха поднялась выше +20 градусов. Теплый фронт накрыл даже северные районы Прикамья.

Погода преподнесла 25 апреля и несколько новых суточных рекордов за всю историю метеонаблюдений. Как нам рассказали синоптики проекта «Метеоролог и я», самым жарким стал день в Кунгуре, где столбик термометра поднялся до отметки +23,6 градуса. Под натиском жары не устоял температурный суточный рекорд почти 30-летней давности – в 1982 году он равнялся +23,2 градуса.

Дольше всех рекорд этого дня держался в Кочево – 56 лет!

Кроме Кунгура температурные рекорды были установлены еще в восьми населенных пунктах Прикамья: Вая +20,0 градусов – Вая (предыдущий +18 градусов был зафиксирован в 2002 году); +21,2 градуса – Чердынь (+18,9 градуса - в 1980 году); +22,8 градуса – Кочево (+22,6 - в 1967 году); +22,7 градуса – в Березниках (+18,8 - в 2001 году); +21,8 градуса – Губаха (+16,9 градуса - в 2001 году); +22,3 градуса – Чермоз (+20,9 - в 1967 году); +22,4 градуса – Верещагино (21,8 - в 1982 году); +23,3 градуса – Большая Соснова (+21,5 - в 1999 году). В Перми максимальная температура воздуха составила +23,4 градуса.

«В последний раз такое потепление во второй декаде апреле было в 2016 году. В третьей декаде апреля бывали значения выше, почти до +27 градусов в 2015 году», - приводят данные аогодной статистики в проекте «Метеоролог и я».

Сегодня, 26 апреля, на территории Пермского края установилась более прохладная погода, понижение температуры воздуха составит почти пять градусов.

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