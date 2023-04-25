Такое же тепло 25 апреля в Пермский край приходило 7 лет назад

Апрель в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае день 25 апреля станет по-настоящему летним. Как рассказали «Комсомолке» в ГИС центре ПГНИУ, температура воздуха почти на всей территории региона достигнет отметки +20 градусов, по югу и по западу воздух может прогреться до +23 градусов и выше.

За счет очень теплой ночи с минимальной температурой +9 градусов среднесуточная температура воздуха в Перми 25 апреля превысит отметку +15 градусов, что выше нормы на 9 градусов. Днем в городе воздух прогреется до +21 градуса.

Как утверждают синоптики, последний раз так тепло в апреле в Пермском крае было 7 лет назад, в 2016 году. Суточный рекорд тепла для 25 апреля в Перми был установлен в 1950 году, он равняется +25,5 градусов.

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