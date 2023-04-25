В Пермском крае с 25 апреля открыли навигацию 2023 для маломерных судов

Фото: МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае с 25 апреля открыли навигационный период для маломерных судов. Навигация 2023 продлится по 20 ноября.

В Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждают судовладельцев о необходимости проверить техническое состояние своих плавсредств, укомплектовать их необходимым имуществом, спасательными средствами и оборудованием.

«Судовладельцам, чье плавсредство не зарегистрировано установленным порядком, необходимо подать заявление на оказание государственной услуги по регистрации маломерного судна, в любое территориальное подразделение ГИМС МЧС России, получить результат государственной услуги и пройти освидетельствование на годность к плаванию, которое требуется проходить не реже одного раза в 5 лет. Для этого необходимо воспользоваться единым порталом Госуслуг», - напоминают в краевом МЧС.

Срок действия удостоверения на право управления маломерным судном составляет 10 лет, в случае его превышения необходимо провести замену удостоверения.

Государственной регистрации подлежат маломерные суда, длина которых не должна превышать 20 м, и общее количество людей, на котором не должно превышать двенадцать человек, а также суда массой 200 кг и более. Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателя до 8 кВт.

При управлении плавсредством, подлежащим государственной регистрации, судоводитель обязан иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет, а также удостоверяющий личность документ.

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