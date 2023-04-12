Кама в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта рассказали о сроках работы судоходных шлюзов и гидротехнических сооружений в навигацию 2023 года по бассейнам внутренних водных путей. Именно в эти периоды по рекам России будет разрешено движение судов.

Открытие навигации 2023 на Пермском шлюзе Камской ГЭС произойдет с 5 мая, окончание - 24 ноября. Открытие шлюза Воткинской ГЭС в Чайковском откроется на неделю раньше – с 28 апреля, завершит свою работу 5 ноября.

В Камском водном бассейне в навигацию 2023 начнут работу еще два шлюза: Нижнекамский – с 25 апреля по 10 ноября, Павловский – с 5 мая по 1 октября.

В навигацию 2023 отправление первого теплохода из Перми намечено на 29 апреля. В этот день с Речного вокзала по маршруту «Пермь-Чайковский-Пермь» в трехдневный круиз отправится «Павел Бажов». Свободных кают в это мини-путешествие по Каме уже нет.

Через Чайковский шлюз 1 мая первым пройдет теплоход «Владимир Маяковский». Он отправится из Перми в Казань.

Пермский шлюз в Верхнекамье начнет пропускать пассажирские теплоходы лишь накануне Дня города с 10 июня. В Березники выйдут «Виссарион Белинский» и «Павел Бажов». Что интересно, у турисов с «Бажова» будет возможность выбора посещения местных достопримечательностей - Усолья, Всеволодо-Вильвы и Голубого озера, Соликамска и Чердыни.

В навигацию 2023 появится маршрут выходного дня «Пермь – Усть-Качка - Пермь» на теплоходе «Василий Чапаев» 3-4 июня. (0+)

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