На этой неделе в Пермском крае могут прогреметь апрельские грозы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже завтра жители Прикамья насладятся почти летней погодой. А вот что нас ждет в течение недели?

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

Ночные заморозки прекратятся

В предыдущие две недели преобладала достаточно прохладная воздушная масса, было много солнца, но по ночам стабильно держались заморозки. - говорит Павел Смирнов. - Сухой воздух не мог удержать тепло.

На этой неделе все изменится, ожидается резкое повышение ночной температуры до +7…+8 градусов. За счет этого погода будет восприниматься как гораздо более комфортная.

Вторник будет напоминать лето

Достаточно стабильный прогноз - на вторник, 25 апреля. Практически вся территория Пермского края окажется в теплой воздушной массе. И повсеместно температура повысится до +20…+22 градусов. Погода будет похожа на летнюю, и можно планировать приятные вечерние прогулки.

В среду – облака и молнии

Но такое тепло в апреле редко бывает стабильным. В среду погода станет облачной, днем уже будет не выше +15…+17 градусов. И местами пройдут кратковременные дожди. И, не исключено, кое-где прогремят апрельские грозы.

Прохладные четверг и пятница

Во вторую половину недели продолжится борьба относительно холодного воздуха на севере края и теплого на юге. И граница между ними будет «гулять» по Пермскому краю.

В четверг и пятницу ожидается небольшое понижение температуры, особенно по северным территориям. В Перми в эти дни будет от +12 до +14 градусов.

В выходные – вновь потепление

По прогнозам, в выходные возобновится поступление теплого воздуха, но он не захватит весь Пермский край. По южным районам температура днем повысится до +20. Возможно, центральные районы, в том числе, и Пермь, окажутся в зоне фронтального раздела, где будет высокой вероятность дождей.

Но при этом каких-то холодов не предвидится – вполне можно рассчитывать на температуру в субботу и воскресенье в диапазоне от +13 до +15 градусов.