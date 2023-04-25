В Перми 1 мая вместо демонстрации пройдет профсоюзный митинг

Фото: Архив КП / Ирина Молокотина
В Перми решили отказаться от проведения 1 мая масштабного шествия на улицах города, посвященного празднованию Дня весны и труда.
Как нам пояснили в Пермской крайсовпрофе, были внесены изменения в первоначальные планы. В связи с тем, что проведение демонстраций и шествий с присутствием большого количества людей сопряжено с определенными рисками для их участников, краевые профсоюзы решили провести первомайскую акцию в форме, исключающей шествия и демонстрации.
Вместо намеченной ранее демонстрации 1 мая в Перми состоится профсоюзный митинг-концерт «Солидарность трудящихся – единство страны!». Его местом с 11:00 до 13:00 станет Центральный парк развлечений им. Горького (ул. Сибирская, 49).
В это же время на ул. Краснова и Комсомольском проспекте будет проходить 92-я легкоатлетическая эстафета «Звезда». (0+)
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