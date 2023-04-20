У жителей Перми в мае 2023 года будут две короткие рабочие недели

Майские праздники Фото: Евгения ГУСЕВА

Минтруд России напомнил жителям Перми, что в начале мая из ожидают две короткие рабочие недели: в период с 1 по 7 мая, а также с 8 по 14 мая. Дополнительными днями отдыха станут 1, 8 и 9 мая.

На первой неделе будет всего четыре рабочих дня - со 2 по 5 мая. С 6 по 9 мая предстоят выходные, а затем снова короткая рабочая неделя - с 10 по 12 мая.

Согласно Трудовому кодексу РФ нерабочими праздничными днями в мае являются: 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы.

В министерстве труда напоминают, если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день.

В начале апреля этого года группа депутатов Госдумы выступила с предложением об увеличении выходных дней во время майских праздников и уменьшении – новогодних. Они предложили дать отдохнуть с 1 по 9 мая, а также с 1 по 3 января и 7 января.

В своем телеграм-канале «КП-Пермь» провела опрос среди своих читателей. Вопрос звучал следующим образом: «Хотели бы отдыхать с 1 по 9 мая?».

Самым популярным стал ответ «Надо оставить все как есть» - так ответил 37% читателей, принявших участие в опросе. Еще 33% являются дачниками и поддерживают идею о продлении выходных дней в майские праздники, 30% остановились на мнении, что «Я не дачник, но лучше отдыхать дольше весной».

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